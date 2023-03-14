Зображення: Мінкульт

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві розповіли, що головна ідея проєкту – показати, якою зброєю боролися та перемагали українці, а також народи, які населяли територію країни.

Окрім того, важлива складова проєкту присвячена музейникам, які захищають свободу України на фронті або рятують людей на передовій. Більшість із них – добровольці.

За словами музейників, унікальна колекція зброї у закладі почала формуватися ще за часів її заснування на зламі ХІХ та ХХ століть. У зібранні представлено озброєння від палеоліту до сучасності. Нині ж виставка показує еволюцію українського озброєння та вплив на неї зброярських традицій сусідніх країн.

Зображення: Мінкульт

Зазначається, що частина виставки присвячена результатам досліджень поля битви під Кумейками, де у грудні 1637 року зійшлися козацько-селянські війська під проводом Павла Бута та коронна армія Речі Посполитої.

Археологічна експедиція Національного музею історії України під керівництвом Сергія Діденка у 2022 році виявила на місці бою деталі військового спорядження, зразки боєприпасів, монети, ремісничі та господарські знаряддя. Частину цих знахідок можна буде побачити на виставці.

Зображення: Мінкульт

“Не даремно у назву виставки винесені слова гетьмана Івана Мазепи з його “Думи”. За умов, коли ворог намагається приректи нас на національне небуття, лише збройно можемо відстояти свої людські та національні права”, – зауважив куратор виставки Богдан Патриляк.