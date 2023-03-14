Сьогодні, 14 березня, в День українського добровольця у Національному музеї історії України відкрилася виставка "През шаблі маєм права!" про історію зброї та військового спорядження на території України від прадавніх часів до сьогодні.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві розповіли, що головна ідея проєкту – показати, якою зброєю боролися та перемагали українці, а також народи, які населяли територію країни.

Окрім того, важлива складова проєкту присвячена музейникам, які захищають свободу України на фронті або рятують людей на передовій. Більшість із них – добровольці.

За словами музейників, унікальна колекція зброї у закладі почала формуватися ще за часів її заснування на зламі ХІХ та ХХ століть. У зібранні представлено озброєння від палеоліту до сучасності. Нині ж виставка показує еволюцію українського озброєння та вплив на неї зброярських традицій сусідніх країн.

Зазначається, що частина виставки присвячена результатам досліджень поля битви під Кумейками, де у грудні 1637 року зійшлися козацько-селянські війська під проводом Павла Бута та коронна армія Речі Посполитої.

Археологічна експедиція Національного музею історії України під керівництвом Сергія Діденка у 2022 році виявила на місці бою деталі військового спорядження, зразки боєприпасів, монети, ремісничі та господарські знаряддя. Частину цих знахідок можна буде побачити на виставці.

“Не даремно у назву виставки винесені слова гетьмана Івана Мазепи з його “Думи”. За умов, коли ворог намагається приректи нас на національне небуття, лише збройно можемо відстояти свої людські та національні права”, – зауважив куратор виставки Богдан Патриляк.