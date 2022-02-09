9 лютого у Києві діячі мистецтва вкотре прийшли на акцію протесту під будівлю Кабінету Міністрів з вимогою скасувати "ганебне рішення", згідно з яким для оплати тарифів за тепло мистецькі майстерні прирівняли до об'єктів промисловості.

#Букви зібрали світлини із протесту.

Представники мистецтва обурені запровадженим рішенням Кабміну, що унеможливлює вільний та гідний розвиток окремої сфери української культури. Більшість протестуючих наголошує, що збільшення тарифів під час кризи неминуче призведе до занепаду мистецтва.

За їх словами, постанова Кабміну №1209 вбиває образотворче мистецтво в Україні, адже сплатити рахунки відповідно до нових тарифів за користування теплоенергією у приміщеннях майстерень художники просто не взмозі.

Митці переконані, що через невеликі прибутки від основної діяльності, Спілці художників загрожує банкрутство, тому прогнозують, що, майстерні, котрі належать організації держава згодом відбере через суд.

“В найближчому майбутньому українців перетворять із нації креативних людей на націю вдячних споживачів чужого мистецького краму. Настав час змін, настав час почути від влади відповідь за свою злочинну постанову”, – йшлося у заклику про приєднання до акції протесту.

Для кращого розуміння вимог протестуючих, представники мистецтва підготували до акції плакати із закликами переглянути рішення та принесли власні твори.

“Якщо ми економимо на культурі – тоді за що ми воюємо” – запитували художники.

Окрім цього, мітингувальники також сурмили в сурми та били в барабани, намагаючись привернути увагу чинної влади до нагального питання.

Довідка. Постановою Кабміну від 10.11.2021 внесено зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку зі щомісячною зміною вартості природного газу. Національна Спілка художників та її члени віднесені до категорії “інші споживачі”, для яких встановлено новий тариф: 6953,77 грн за 1 Гкал (2594,69 грн за 1 Гкал із коефіцієнтом 2,68). Раніше ціна за 1 Гкал для Спілки становила 1600 грн без застосування коефіцієнту.