Учасники ГО "Мова об'єднує" організували під будівлею Кабінету Міністрів акцію, щоб звернути увагу уряду на порушення закону про мову серед деяких телеканалів.

На місці подій були присутні #Букви.

Анонсуючи захід, активісти пояснили, що “олігархічні телеканали” порушують вимоги закону про мову стосовно показу фільмів і серіалів українською.

“Вони ( канали – ред.) мали дворічний перехідний період, але не тільки не переклали вже відзняті російськомовні фільми, а й створюють нові. Телепродукт російською мовою і з російськими “зірками” не лише незаконно крутять в Україні, а й продають у Росію, отримуючи надприбутки. Заради наживи або свідомо цим продуктом русифікують мільйони українців, насаджують в Україні “русскій мір” та мислевіруси про “адін народ”. Показ фільмів для Росії на українському телебаченні нищить україномовне телевиробництво та обкрадає українського глядача”, – пояснили активісти.

Серед каналів-порушників активісти виділили ICTV, 1+1, “СТБ”, “Інтер” та “Україна”. А також наголосили, що “президент Зеленський та його найближче оточення безпосередньо пов’язані з виробництвом і продажем російськомовного телепродукту в Україні і Росії”.

Акція протесту розпочалася о 13:00, 1 лютого. До неї також “долучився” президент РФ Володимир Путін, який був “дуже радий побачити” на українському телебаченні російськомовний продукт та “хвалив” за це чинну владу України.

“Все-таки об’єдналися, життя прекрасне! Дійсно життя прекрасне, коли я бачу такі серіали, які розказують нам про любов, дружбу між нашими між сім’ями, між нами, між росіянами і братами нашими меншими”, — заявив учасник акції у масці Путіна, поки нібито дивився певні українські телеканали.

Головною метою акції учасники назвали забезпечення усіма органами виконавчої влади виконання закону про мову та скасування прокатних ліцензій для російськомовного продукту, що транслюється на українському телебаченні.