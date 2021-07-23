У Києві 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Там зазначили, що захід організовують “з ініціативи дружини президента Олени Зеленської”.

“Подружжя світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації”, – сказано в повідомленні.

Процитували в пресслужбі ОПУ і міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який зазначив, що “міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною”, а відтак Україна вирішила створити майданчик для такого спілкування.

“Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик”, – зауважив Кулеба.

За словами очільника МЗС, перші леді та джентльмени разом із міжнародними та українськими експертами обговорять виклики і рішення у сферах: освіти; здоров’я; безбар’єрного доступу; рівних прав чоловіків і жінок.

Варто зазначити, що 23 серпня в Києві також має відбутися інший захід – саміт Кримської платформи, темою якого стануть питання деокупації півострова.

Раніше обидва заходи – і Саміт перших леді й джентльменів, і Кримську платформу анонсував на пресконференції глава держави Володимир Зеленський.

#Букви надіслали запит Офісу президента та поцікавилися, яка вартість заходів, запланованих в рамках Саміту перших леді й джентльменів, хто є замовником його проведення, тощо. Наразі ми чекаємо на відповідь.