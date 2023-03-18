Міністерство культури та інформаційної політики у межах проєкту “Мистецтво допомагати” готуватиме спеціалістів з арттерапії, аби підтримати ментальне здоров’я громадян України.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Цей проєкт презентував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на Міжвідомчій координаційній раді з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Міністр пояснив, що проєкт “Мистецтво допомагати” націлений на підготовку фахівців з-поміж діячів культури та мистецької освіти, тих, хто сьогодні працює в закладах по всій країні, які могли б використовувати методи арттерапії. Пілотний проєкт розрахований попередньо на 30 інституцій.

Планується, що на етапі реалізації проєкту МКІП у 2023 році буде проведена серія майстер-класів на основі адаптованих європейських практик та того досвіду, який вже набутий українськими фахівцями. Серед тренерів мають бути митці та психологи.

Очікувані результати проєкту:

30 інституцій з усієї України отримають фахівця, який зможе провадити арттерапевтичні практики;

матеріали у відкритому доступі та обговорення напрацювань із фахівцями;

партнерства із фаховими психологами та медичними працівниками;

створення мережі арттерапевтичних осередків по Україні.

“Нам важливо, аби українці відчули, що заклад культури чи мистецької освіти – театр, музей, бібліотека, мистецька школа – це безпечне місце, де завжди можна отримати емоційну підтримку від працівників культурної галузі. Взагалі – культура і мистецтво – це про ті емоції, які змушують нас ставати кращими та знаходити сили для боротьби щодня”, – наголосив Олександр Ткаченко.

Зауважимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще з 2019 року почала офіційно тестувати практики арттерапії для покращення стану пацієнтів, зокрема і ментального здоров’я.

У Мінкульті нагадали, що Всеукраїнська програма ментального здоров’я стартує, щоб допомогти українцям знайти джерело сили. Піклування про ментальне здоров’я має стати не тільки звичною відповідальністю кожного, а й невід’ємною частиною державної політики.

Довідково. Розробку та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я координує Міністерство охорони здоров’я України в тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.