Сьогодні, 7 жовтня у Києві попрощалися з полеглим захисником України Олександром "Дафом" Засядьком. Він був водієм в батальйоні оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького.

Про це повідомляють #Букви.

Початок прощання відбувся 09:00 в Церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Провести героя в останню путь прийшли рідні та бойові побратими. Захиснику було всього 38 років.

На світлинах видно, як біля труни у чорній пов’язці на голові стоїть мати загиблого, схиляючись над тілом сина.

Похорон відбувся в селі Юрчиха Каменського району на місцевому кладовищі Черкаської області о 14.00.