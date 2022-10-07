Про це повідомляють #Букви.
Початок прощання відбувся 09:00 в Церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Провести героя в останню путь прийшли рідні та бойові побратими. Захиснику було всього 38 років.
На світлинах видно, як біля труни у чорній пов’язці на голові стоїть мати загиблого, схиляючись над тілом сина.
Похорон відбувся в селі Юрчиха Каменського району на місцевому кладовищі Черкаської області о 14.00.
- Українське військо продовжує звільняти раніше окуповані території та стримує атаки росіян. Успішний контрнаступ ЗСУ згуртовує країни Заходу та змушує росіян втікати. Проте українська армія, на жаль, також зазнає втрат. Так, у бою за Зайцеве загинув молодий український нацгвардієць Євген Козлов на псевдо “Кіпіш”.
- 18 вересня у столиці на Майдані Незалежності відбулося прощання з народним героєм, захисником України Романом Косенком на псевдо “Яшка Циганков”. Військовослужбовець загинув 9 березня під час оборони Ізюму, тіло героя змогли дістати лише після деокупації міста.
- Український військовий Василь Пелиш загинув через поранення в голову. У 2014 році окупанти позбавили чоловіка, який був бійцем “Айдару”, руки через татуювання із гаслом “Слава Україні”.