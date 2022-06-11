10 червня стало відомо про загибель українського офіцера та військового журналіста Олексія Чубашева, який захищав Україну від російських окупантів.

Про це повідомляють #Букви.

Про смерть Олексія Чубашева сповістили одразу декілька його друзів та знайомих, а також голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Одним з перших про загибель журналіста повідомив його друг та речник волонтерського проєкту InformNapalm Михайло Макарук.

“Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер … Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам’ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку … ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі… В Льоші залишилась дружина і його маленька донька і синочок, що народився в березні…”, – написав він.

Журналістка Яна Холодна також написала пост про загибель Олексія Чубашева. Вона зауважила, що Чубашев зробив чимало корисного для української армії своїми військовими проєктами на телебаченні.

“Ти жив армією. Ти професійно виріс із студії. І міг робити багато корисних речей на ТБ. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати”, – написала вона.

Голова ОПУ Андрій Єрмак також підтвердив смерть офіцера та журналіста Олексія Чубашева.

“На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми «Рекрут UA», також відомий як колишній керівник “Армії FM” та Військового телебачення України. Герої не вмирають”, – написав Єрмак.

Варто зауважити, що деталі та обставини смерті Олексія Чубашева – невідомі.

ДОВІДКА: Олексій Чубашев народився 16 листопада 1991 у Запорізькій області. За освітою Олексій Чубашев військовий журналіст.

У 2015 році відбулась його перша ротація в АТО. З того ж року Чубашев працював у складі Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, де стартував проєкт “Рекрут.UA”, який виходив на “5 каналі”.

У грудні 2019 року став в.о. керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції “Армія FM” та Військового ТБ).

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт, він був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проекти.

24 лютого 2022 року військовий повернувся на службу до лав ЗСУ і захищав Україну.

В Олексія залишилась дружина, та двоє дітей – донька і син, який народився у березні цього року.