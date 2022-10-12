У Києві рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА зазначили, що всі укриття, які належать до фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги. Це стосується укриттів, які позначені на мапі, опублікованій на сайті КМДА.

Крім того, у КМДА наголосили, що балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу. Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд.

Натомість якщо двері позначених на мапі укриттів зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або в поліцію за номерами “101” або “102”. У такому випадку замки на дверях просто зрізають, аби люди були у безпеці.

“Такий досвід у нас уже є, на жаль, періодично ми отримуємо скарги на зачинені укриття і реагуємо відповідно. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо”, – розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.