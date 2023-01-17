Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по всій території України, яка відбулася 14 січня, в Одеській області зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відтак, НЕК “Укренерго” зменшила кількість електроенергії, яку може використати Одеська область. Станом на 17 січня ДТЕК Одеські електромережі отримала розпорядження на обмеження, які складають половину нормального споживання області.

При цьому критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення, використовує майже половину всієї доступної електроенергії.

У ДТК зазначили, що за таких умов дотримуватись графіків неможливо, оскільки не вистачає доступної потужності. Тому в області продовжують діяти екстрені відключення. А також пояснили, що до графіків можна буде повернутись лише тоді, коли зменшиться дефіцит, а “Укренерго” зможе надати більші ліміти споживання для Одещини.

“Енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щоб якомога швидше повернутись до прогнозованих графіків відключень”, – підсумували у компанії.

Зазначимо, що у Дніпропетровській області також зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

17 січня НЕК “Укренерго” зменшила ліміти споживання для Дніпропетровської області. Відтак, ДТЕК Дніпровські електромережі вимушена дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.

Станом на 17 січня в області для споживачів продовжують діяти екстрені відключення.

У компанії наголосили, що роблять все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин.