Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що 17 січня НЕК “Укренерго” зменшила ліміти споживання для Дніпропетровської області. Відтак, ДТЕК Дніпровські електромережі вимушена дотримуватись знижених лімітів для уникнення масштабних аварій в енергосистемі.

Станом на 17 січня в області для споживачів продовжують діяти екстрені відключення.

У компанії наголосили, що роблять все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин.

“Ми зможемо повернутись до відключень згідно зі стабілізаційними графіками, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії. Енергетики роблять все можливе, аби це відбулося якомога скоріше”, – підсумували у ДТЕК.

Зазначимо, що в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Аварійні відключення застосовано в шести областях. За даними “Укренерго”, станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Зараз до всіх операторів систем розподілу доведено ліміти споживання на всю добу. Кожен з них у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають відповідати споживанню області на рівні доведеного ліміту. Через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у шести областях України.