Про те, як це було, у фоторепортажі #Букв.
Першими йшли представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів. Були й жіноча “коробка”, і кінологічні підрозділи спільно зі службовими собаками.
Як і двох попередніх репетиціях, “коробка” ветеранів АТО та ООС — представники Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ, які побували у гарячих точках — крокувала першим парадним розрахунком.
Після цього Хрещатиком проїхала механізована колона з трьома сотнями одиниць військової техніки.
Третій елемент параду – проліт повітряної колони.
Хода супроводжувалася музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ.
Цього разу у центрі столиці зібралося кілька десятків глядачів, які спостерігали за генеральною репетицією параду.
Нагадаємо, що у Києві тимчасово обмежили рух транспорту через репетицію параду. Обмеження передбачені до 01:15. Детальніше щодо маршрутів – за посиланням.
- У п’ятницю, 20 серпня, на Хрещатику у Києві відбулася друга з трьох запланованих репетиція військового параду до Дня Незалежності.
- Нагадаємо, українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге заспівали кричалку “Путін х***о”.