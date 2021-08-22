У неділю, 22 серпня, відбулася фінальна репетиція параду військ на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Про те, як це було, у фоторепортажі #Букв.

Першими йшли представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічних підрозділів. Були й жіноча “коробка”, і кінологічні підрозділи спільно зі службовими собаками.

Як і двох попередніх репетиціях, “коробка” ветеранів АТО та ООС — представники Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ, які побували у гарячих точках — крокувала першим парадним розрахунком.

Після цього Хрещатиком проїхала механізована колона з трьома сотнями одиниць військової техніки.

Третій елемент параду – проліт повітряної колони.

Хода супроводжувалася музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ.

Цього разу у центрі столиці зібралося кілька десятків глядачів, які спостерігали за генеральною репетицією параду.

Нагадаємо, що у Києві тимчасово обмежили рух транспорту через репетицію параду. Обмеження передбачені до 01:15. Детальніше щодо маршрутів – за посиланням.