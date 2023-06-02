У Національній бібліотеці України для дітей відбувся перший бібліотечний молитовний сніданок.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

До Міжнародного дня захисту дітей у Національній бібліотеці України для дітей започаткували проведення дитячих бібліотечних молитовних сніданків

Вранці у перший день літа до головної дитячої бібліотеки країни завітали численні діти-читачі з різних регіонів України – зі столиці і Київщини, а також з Луганської та Донецької областей.

Дитячий молитовний сніданок розпочався із загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

На молитовному сніданку також були присутні представники центральних та місцевих органів влади, громадських організацій, іноземні дипломати, військові та журналісти. Гості висловлювали свої побажання дітям у Міжнародний день захисту дітей, оглянули виставки та розмальовані воєнні артефакти, перетворені руками дітей в артоб’єкти.

Зазначимо, що традиції молитовних сніданків понад 70 років. Національні молитовні сніданки в Україні проводяться з 2000 року і вважаються найбільшими в Європі.

Сама ж традиція зародилася у США як зібрання представників і представниць різних політичних поглядів для спільної молитви, а не суперечок. Саме на таких зустрічах люди знаходили порозуміння, віру та надію на майбутнє.

Урочисте дійство молитовних сніданків стало місцем єднання духовних лідерів, політиків, представників влади, бізнесу та громадськості. Молитовний сніданок об’єднує людей шляхом діалогу. Національні молитовні сніданки щорічно проходять у США, Європарламенті, країнах Європейського Союзу.