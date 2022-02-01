У Києві на Хрещатику мусульманки із букетами квітів відзначили Всесвітній день хіджабу. 1 лютого мусульманки в усьому світі нагадують про важливість і красу хіджабу, котрий відповідає канонам Ісламу.

Про це повідомляють #Букви.

У Міжнародний день хіджабу активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок організували масштабні акції у багатьох містах України, аби показати, що хіджаб – це не примус та гноблення, а особистий вибір. Вже традиційно активістки вийшли на центральні вулиці міст та дарували перехожим жінкам троянди та солодощі. У столиці захід відбувся вже вп’яте.

Хіджаб вважається одним із головних атрибутів жіночого одягу в мусульманському світі.

День хіджабу почали відзначати з лютого 2013 року. Ідея створення свята належить мусульманці Назмі Кхан. Її сім’я переїхала з Бангладешу до Америки та відмовилася від релігійних переконань.

Дівчина продовжила носити хіджаб, через це їй доводилося терпіти нерозуміння з боку суспільства. Тож вона вирішила розповідати про історію, традиції та правила носіння хіджабу. Пізніше, аби побороти негативні стереотипи про іслам, вона запропонувала створити свято на честь хіджабу.

Довідка. Хіджаб – це арабський термін, він означає, що тіло жінки має бути покрите так, щоб було видно лише овали обличчя та кисті. Історія носіння хіджабу бере свій початок ще зі Стародавнього Ірану. Згідно з Кораном, – це покрив, завіса і захист Всевишнього. Цим пояснюється, навіщо носять хіджаб. В мусульманстві це символ покірності та смиренності. Жінці належить приховувати своє тіло та свою красу – адже лише чистота її душі дозволить потрапити в рай.

Зазвичай хіджаб складається із двох частин. Боне або амірка – головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні – хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови та фіксують.