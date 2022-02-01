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У Міжнародний день хіджабу активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок організували масштабні акції у багатьох містах України, аби показати, що хіджаб – це не примус та гноблення, а особистий вибір. Вже традиційно активістки вийшли на центральні вулиці міст та дарували перехожим жінкам троянди та солодощі. У столиці захід відбувся вже вп’яте.
Хіджаб вважається одним із головних атрибутів жіночого одягу в мусульманському світі.
День хіджабу почали відзначати з лютого 2013 року. Ідея створення свята належить мусульманці Назмі Кхан. Її сім’я переїхала з Бангладешу до Америки та відмовилася від релігійних переконань.
Дівчина продовжила носити хіджаб, через це їй доводилося терпіти нерозуміння з боку суспільства. Тож вона вирішила розповідати про історію, традиції та правила носіння хіджабу. Пізніше, аби побороти негативні стереотипи про іслам, вона запропонувала створити свято на честь хіджабу.
Довідка. Хіджаб – це арабський термін, він означає, що тіло жінки має бути покрите так, щоб було видно лише овали обличчя та кисті. Історія носіння хіджабу бере свій початок ще зі Стародавнього Ірану. Згідно з Кораном, – це покрив, завіса і захист Всевишнього. Цим пояснюється, навіщо носять хіджаб. В мусульманстві це символ покірності та смиренності. Жінці належить приховувати своє тіло та свою красу – адже лише чистота її душі дозволить потрапити в рай.
Зазвичай хіджаб складається із двох частин. Боне або амірка – головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні – хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови та фіксують.
- Нагадаємо, афганські жінки у всьому світі публікують в соцмережах свої фото в яскравих національних вбраннях, тим самим протестуючи проти нової вимоги талібів носити чорний хіджаб в школах і університетах.
- Раніше повідомлялось, що 22-річна сомалійська та американська модель Халіма Аден спільно з брендом Anywear розробила колекцію захисних масок для обличчя, які зручно носити з хіджабом.