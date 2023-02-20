#Букви підготували світлини.
Згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”, 20 лютого є Днем пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Під час протистояння на Майдані саме у ці дні відбулись ключові зіткнення між протестувальниками та тодішнім злочинним режимом. Фінальним етапом революції стали події у Києві 18 – 20 лютого, під час яких загинуло більше сотні протестувальників і кілька тисяч було травмовано. 21 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із загиблими повстанцями, усі вони увійшли до “Небесної сотні”.
Загиблі були різного віку та різної національності. Наймолодшому, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Івану Наконечному – 82 роки.
У Києві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні – фоторепортаж // 7 фото
У ці дні щороку в Україні відбуваються заходи із вшанування полеглих учасників Революції, котрі загинули, відстоюючи ідеали демократії та вільної України.
Зауважимо, 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності однією з головних подій українського державотворення.
Усі заплановані заходи відбуваються під гаслом “Небесна Сотня – перші герої російсько-української війни”.
Як би не було важко і часом навіть страшно, але шляху назад у нас немає. Ми не маємо права на відчай чи безнадію, бо перед нами завжди буде пам’ять про подвиг і приклад тих, хто віддав найдорожче, свої життя, захищаючи та бажаючи кращого життя для нашого народу, нашої Батьківщини, для нас із вами. Тому молімося за них, не забуваймо і продовжуймо їхню справу – борімося!”, – йдеться у дописі митрополита Епіфанія на вшанування пам’яті героїв.
Своєю чергою, омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, що пам’ять про жертовність, героїзм і патріотизм додає нам сьогодні сил і впевненості в боротьбі з країною-агресором.
Свобода та Гідність – наші фундаментальні цінності, які ми, українці, захищали, відстоювали і будемо захищати і відстоювати завжди! До остаточної Перемоги над ворогом!” – наголосив він.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці знають, що таке виборювати і захищати власну свободу.
У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість та самовідданість”, – зазначив глава держави.
- 20 лютого 2014 року розпочалася військова операція вторгнення, здійснена російськими військами на території Криму для анексії Кримського півострова від України та окупації його Росією. Захоплення півострова стало першою частиною збройного конфлікту між Росією та Україною і завершилося анексією Криму. Після окупації півострова РФ розпочала війну на сході України.
- Російські окупаційні війська, ймовірно, зазнають політичного тиску на тлі наближення річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.
- До річниці повномасштабного вторгнення АТ “Укрпошта” випустить поштову марку “ПТН ПНХ!”, де зображено одне з графіті вуличного художника Бенксі. Придбати її в офіційних магазинах “Укрпошти” та на маркетплейсах можна буде з 24 лютого.