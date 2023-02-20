20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції гідності у 2014 році. На місцях розстрілу відбулися заходи вшанування пам’яті полеглих активістів.

#Букви підготували світлини.

Згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року “Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні”, 20 лютого є Днем пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Під час протистояння на Майдані саме у ці дні відбулись ключові зіткнення між протестувальниками та тодішнім злочинним режимом. Фінальним етапом революції стали події у Києві 18 – 20 лютого, під час яких загинуло більше сотні протестувальників і кілька тисяч було травмовано. 21 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання із загиблими повстанцями, усі вони увійшли до “Небесної сотні”.

Загиблі були різного віку та різної національності. Наймолодшому, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Івану Наконечному – 82 роки.













У Києві вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні – фоторепортаж // 7 фото

У ці дні щороку в Україні відбуваються заходи із вшанування полеглих учасників Революції, котрі загинули, відстоюючи ідеали демократії та вільної України.

Зауважимо, 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності однією з головних подій українського державотворення.

Усі заплановані заходи відбуваються під гаслом “Небесна Сотня – перші герої російсько-української війни”.

Як би не було важко і часом навіть страшно, але шляху назад у нас немає. Ми не маємо права на відчай чи безнадію, бо перед нами завжди буде пам’ять про подвиг і приклад тих, хто віддав найдорожче, свої життя, захищаючи та бажаючи кращого життя для нашого народу, нашої Батьківщини, для нас із вами. Тому молімося за них, не забуваймо і продовжуймо їхню справу – борімося!”, – йдеться у дописі митрополита Епіфанія на вшанування пам’яті героїв.

Своєю чергою, омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, що пам’ять про жертовність, героїзм і патріотизм додає нам сьогодні сил і впевненості в боротьбі з країною-агресором.

Свобода та Гідність – наші фундаментальні цінності, які ми, українці, захищали, відстоювали і будемо захищати і відстоювати завжди! До остаточної Перемоги над ворогом!” – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці знають, що таке виборювати і захищати власну свободу.