Правоохоронці Києва викрили ще 9 осіб, котрі знімали на відео та викладали у соціальні мережі роботу української протиповітряної оборони.

Джерело: Нацполіція Києва

Під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію про роботу української ППО під час атаки РФ.

Правоохоронці встановили усіх фігурантів та передали працівникам СБУ.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Опісля їх передали співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин.