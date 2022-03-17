Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 5-ої години ранку. По прибуттю, вогнеборці встановили, що внаслідок падіння залишків збитої ракети, на 16-му поверсі були пошкоджені конструкції будинку та спалахнула квартира.
Мешканців 11-го та усіх наступних поверхів евакуювали. За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 людей, з яких 3 постраждало. Ще одна людина, на жаль, загинула.
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