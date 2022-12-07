Сьогодні, 7 грудня, у Києві задіяні екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки не діють.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

У компанії наголосили, що через масовані ракетні удари РФ по енергетичних об’єктах інфраструктури сьогодні у столиці будуть задіяні екстрені графіки відімкнень електроенергії.

“Графіки стабілізаційних відключень поки не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій”, – наголосили у ДТЕК.

У компанії додали, що як тільки ситуація а енергосистемі стабілізується – у столиці знову вимикатимуть електроенергію відповідно до графіків.

Додамо, що за інформацією НЕК “Укренерго”, 5 грудня, під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області.

ДОВІДКА: 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.