5 грудня під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго” у Telegram.

Зазначається, що через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України тимчасово застосували аварійні відключення.

Енергетики запевнили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоби подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо.

Зокрема, в більшій частині Одеської області вже відновлено енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

“На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії”, — йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА: 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.