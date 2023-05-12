У Києві поліціянти викрили та повідомили про підозру зловмисникам, які привласнювали житло загиблих власників. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у Facebook.

За версією поліціянтів, групу правопорушників очолювала 48-річна жінка, яка підшукувала квартири, власники яких померли та спадкоємці не вступили в спадщину, та які мали б бути передані у комунальну власність як відумерла спадщина. Водночас спільник організаторки підшукував осіб, які за грошову винагороду погоджувались стати формальними власниками таких квартир.

Протиправну діяльність злочинці здійснювали під виглядом надання послуг агентства нерухомості та виготовлення технічної документації. Так, зловмисники підроблювали документи, на підставі яких проводили державну реєстрацію речових прав на обʼєкти нерухомості.

Втім, у 11 травня, під час спроби заволодіти квартирою в Оболонському районі міста Києва підозрюваних затримали.

Зазначається, що їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Також перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння учасниками групи іншими обʼєктами нерухомості на території міста Києва та Київської області, а також можливої причетності до вказаної схеми посадових осіб.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.