У Київ прилетів очільник Пентагону Ллойд Остін

Про це він повідомив у Twitter.

Зокрема, Остін зазначив, що приземлився у Києві, а також назвав мету свого візиту в Україну.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021