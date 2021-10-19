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У Київ прилетів очільник Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом.

Вівторок, 19 жовтня 2021, 12:21

Про це він повідомив у Twitter.

Зокрема, Остін зазначив, що приземлився у Києві, а також назвав мету свого візиту в Україну.

“Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України, і висловити нашу відданість ідеї розбудови спроможності України стримувати подальшу російську агресію”, – написав Остін.

У посольстві США в Україні також повідомили, що Остін прибув в Київ. У Facebook дипустанови з’явилося коротке відео, на якому міністр оборони США сходить з трапу літака.

Раніше у посольстві розповіли, що Остін під час візиту в Україну відвідає Міністерство оборони й зустрінеться з очільником відомства Андрієм Тараном, інформує “Інтерфакс-Україна”.

Передбачається, що сторони обговорять прогрес української сторони у реалізації реформ, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень. Окремо Остін й Таран обговорять питання безпеки в акваторії Чорного моря.

Зазначається, що Остін зустрінеться також з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше 15 вересня видання Politico повідомило, що США можуть надати Україні “Залізний купол”.

За інформацією видання, дехто в Конгресі прагне включити поправку до законопроєкту про оборону від 2022 року, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема й батареї Iron Dome (“Залізний купол”).

“Залізний купол” розгорнули в Ізраїлі у 2011 році. За даними ізраїльських військових, Iron Dome перехопив близько 90% ракет, випущених у бік Ізраїлю за останні кілька років.

В Офісі президента повідомили (з посиланням на Politico), що поправку було внесено, і заявили, що це відбулося “завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки”.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі не підтвердила інформацію про те, що Україна може отримати від США “Залізний купол”.

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на судову реформу.
Теги: Андрій Таран, відео, голова Пентагону, Ллойд Остін

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