У київській книгарні «Сяйво книги» триває збір російських книг на переробку: кошти перерахують на допомогу ЗСУ

У муніципальній книгарні "Сяйво книги" до травня триває збір російських книг, кошти від переробки яких перерахують на допомогу Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відтак, книги можна принести особисто у книгарню або надіслати поштою. Умови акції залишаються незмінними: за принесені книги надається знижка 10% на купівлю нових книжок у “Сяйві книги”.

У КМДА розповіли, що на користь навколишньому середовищу пішли вже 57 тонн російськомовних книг, які принесли містяни. Зокрема, на вторговані кошти благодійний фонд “Гуркіт” придбав та передав позашляховик для Збройних сил України.

“Нові надходження акумулюються на наступний “Сяйвомобіль” або інші не менш важливі речі на передовій”, – йдеться у повідомленні КМДА. А також зазначається, що муніципальна книгарня “Сяйво книги” чекає на відвідувачів із 10:00 до 20:00 за адресою: вул. Велика Васильківська, 6.

Варто зазначити, що у серпні 2022 року український Vogue зібрав 10 книжок 10 авторів-модерністів, чиї імена й тексти були спотворені або заборонені Росією. Це тексти різних жанрів, періодів, тем, а об’єднує їх те, що всі їхні автори й авторки так чи інакше були репресовані росіянами: цензуровані, заборонені й вилучені з дискурсу, іноді навіть фізично знищені.

Отже, серед книг: Леся Українка “Бояриня”, 1910; Людмила Старицька-Черняхівська “Мрія”, 1887; Володимир Винниченко “Записки кирпатого Мефістофеля”, 1917; Микола Зеров “Камена”, 1924; Микола Хвильовий “Повість про санаторійну зону”, 1924; Валер’ян Підмогильний “Місто”, 1928; Віктор Домонтович “Дівчина з ведмедиком”, 1928; Іван Багряний “Тигролови”, 1944; Ігор Калинець “Відчинення вертепу”, 1967; Грицько Чубай “П’ятикнижжя”, 2013.