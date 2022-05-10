Журналістка та блогерка Оксана Гайдар загинула між 11 та 12 березня у селі Шевченкове (Броварський район, Київська область) унаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів.

Про це на сторінці у Facebook написав голова Національної спілки журналістів України, член Керівного Комітету Європейської федерації журналістів Сергій Томіленко.

Про загибель журналістки спершу повідомила Лариса Вакульницька, зауважив Томіленко.

“Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам’ять справжній дочці України”, – написала Лариса Вакульницька.

Оксана Гайдар була відома під псевдонімом “Руда Пані”. Найчастіше вона писала на історичну тематику та любила залишати коментарі у соцмережах. Журналістка викривала імперські амбіції російської влади та поранення Кремля за будь-яку ціну захопити Україну.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Оксана Гайдар з сином та чоловіком жила у Москві, одна повернулась в Україну після 24 лютого, щоб бути поруч зі своєю мамою.

Журналістка та власкор “Українського тижня” у Парижі Алла Лазарєва, розповіла, що Оксану Гайдар та її чоловіка свого часу залякувала російська влада.

“Ми листувалися весь цей час, зв’язку не втратили… Я їй востаннє написала 7 березня – повідомлення не прочитане, тепер я знаю, чому. Село було під окупантами”, – сказала Лазарєва.

Останній твіт Оксани Гайдар датований 11 березня. Тоді вона повідомила, що у селі немає світла та практично відсутній доступ до інтернету.

“Русня нікому не дає виїхати – стріляє по автівках та навіть по велосипедах насмерть. Можна лише тихо сидіти по хатах. Гуманітарна катастрофа – питання макс.місяця. Твітер я видаляю, сподіваюся, що ще побачимось. Все буде Україна!”, – написала вона.