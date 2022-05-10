Про це на сторінці у Facebook написав голова Національної спілки журналістів України, член Керівного Комітету Європейської федерації журналістів Сергій Томіленко.
Про загибель журналістки спершу повідомила Лариса Вакульницька, зауважив Томіленко.
“Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам’ять справжній дочці України”, – написала Лариса Вакульницька.
Оксана Гайдар була відома під псевдонімом “Руда Пані”. Найчастіше вона писала на історичну тематику та любила залишати коментарі у соцмережах. Журналістка викривала імперські амбіції російської влади та поранення Кремля за будь-яку ціну захопити Україну.
Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення Оксана Гайдар з сином та чоловіком жила у Москві, одна повернулась в Україну після 24 лютого, щоб бути поруч зі своєю мамою.
Журналістка та власкор “Українського тижня” у Парижі Алла Лазарєва, розповіла, що Оксану Гайдар та її чоловіка свого часу залякувала російська влада.
“Ми листувалися весь цей час, зв’язку не втратили… Я їй востаннє написала 7 березня – повідомлення не прочитане, тепер я знаю, чому. Село було під окупантами”, – сказала Лазарєва.
Останній твіт Оксани Гайдар датований 11 березня. Тоді вона повідомила, що у селі немає світла та практично відсутній доступ до інтернету.
“Русня нікому не дає виїхати – стріляє по автівках та навіть по велосипедах насмерть. Можна лише тихо сидіти по хатах. Гуманітарна катастрофа – питання макс.місяця. Твітер я видаляю, сподіваюся, що ще побачимось. Все буде Україна!”, – написала вона.
- Нагадаємо, 4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” вирушив на фронт, щоб захищати Україну.
- Також повідомлялось, що 9 травня на території меморіального комплексу радянським воїнам у Трептов-парку у Берліні стався інцидент за участі російськомовного громадянина, який намагався завдати тілесних ушкоджень кореспондентці українського телеканалу “1+1” Наталії Мосейчук.
- Окрім цього, 28 квітня Росія обстріляла ракетами Київ. Одна з ракет влучила у багатоквартирний дім, унаслідок чого загинула одна людина. Загиблою виявилась журналістка “Радіо Свобода” Віра Гирич. Ще нещодавно вона писала про те, як її батьки пережили місяць в російській окупації.