Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

Через зростання споживання в Київській області, сьогодні, 7 листопада, НЕК «Укренерго» надав розпорядження провести екстрені відключення.

“ДТЕК Київські регіональні електромережі звертає увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють”, – йдеться у повідомленні.

Жителів області закликали заощаджувати електроенергію. Зокрема вмикати енергомісткі прилади по черзі та максимально знизити споживання світла зранку, із 06:00 до 11:00, та ввечері, з 17:00 до 23:00.

Водночас бізнес закликали обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.