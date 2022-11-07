У Київській області запровадили екстрені відключення світла. Графіки обмежень електроенергії не працюють.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

Через зростання споживання в Київській області, сьогодні, 7 листопада, НЕК «Укренерго» надав розпорядження провести екстрені відключення.