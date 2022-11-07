Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
Через зростання споживання в Київській області, сьогодні, 7 листопада, НЕК «Укренерго» надав розпорядження провести екстрені відключення.
“ДТЕК Київські регіональні електромережі звертає увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють”, – йдеться у повідомленні.
Жителів області закликали заощаджувати електроенергію. Зокрема вмикати енергомісткі прилади по черзі та максимально знизити споживання світла зранку, із 06:00 до 11:00, та ввечері, з 17:00 до 23:00.
Водночас бізнес закликали обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.
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