Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня Росія витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.

Про це повідомило Forbes.

Росія випустила по Україні 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одну авіаційну ракету Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Forbes для розрахунку вартості боєприпасів оцінював ракету Х-101 у 13 млн доларів, зенітну ракету С-300 – 2 млн доларів, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько 1 млн доларів. Видання підрахувало, що загальна вартість склала близько 760 доларів.

Окупанти поцілили по десяти областям України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі.

Влучання були по об’єктах у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО. Близько 10:39 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру та Павлограду. Внаслідок атаки було пошкодження енергетичної інфраструктури.