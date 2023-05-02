Піротехніки Київської служби порятунку (КАРС) виявили залишки від боєприпасів "Граду" на території Святошинського лісництва у Києві.

Про це повідомляє пресслужба КАРС у Telegram.



У відомстві зазначили, що вчора, 1 травня, п’ятеро піротехніків протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва, де й виявили частини від боєприпасів РСЗВ “Град”.

Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.

Зокрема, знайдено кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда “Град”.

Тому у КМДА нагадали, що у Києві на період воєнного стану продовжує діяти заборона відвідувати ліси, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті.

“Будь ласка, відмовтеся від походів до лісу та відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів”, – йдеться в повідомленні.