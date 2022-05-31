Міністерство освіти КНР запровадило перевірку шкільних підручників з математики після скандалу з ілюстраціями, які назвали "потворними, з сексуальними натяками та проамериканськими".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Підручники, де зображено “проамериканські” малюнки, китайській початкові школи використовують вже майже 10 років, однак лише зараз вони викликали суперечки.

Зокрема в інтернеті деякі користувачі розкритикували малюнки, на яких зображені діти з маленькими очима та великим чолом. Вони назвали ці малюнки “потворними, образливими та расистськими”.

Водночас інші користувачі інтернету зауважили, що малюнки у підручнику несуть сексуальний підтекст, адже на деяких зображеннях хлопчики намальовані з випуклістю на штанах на місці геніталій. На іншому малюнку, де зображена гра дітей, один хлопчик тримає руку на грудях дівчинки, а інший хлопчик рукою тягне дівчинку за спідницю. На ще одному малюнку видно спідню білизну дівчинки, яка скаче через скакалку.

Ще одне звинувачення у бік малюнків – їхня “проамериканськість”, оскільки на зображеннях є діти з зірками та полосками кольору американського стяга. А один малюнок, де зображено стяг КНР назвали “антикитайським”, оскільки там недостатня кількість зірок.

Скандал навколо малюнків почав набирати обертів минулого тижня, коли вони вперше появились у всесвітній мережі. Деякі хештеги пов’язані з цим скандалом набрали десятки мільйонів переглядів у соцмережі Weibo (китайський аналог Twitter).

Багато користувачів були шоковані та розгнівані тим, що ці малюнки опинились у підручнику, який видало державне видавництво “Народна освіта”, яке займається випуском шкільних підручників з 1950 року. Інші цікавились, як такі книги пройшли суворий процес перевірки публікації.

Впливові націоналістичні особи почали звинувачувати у появі підручників “західне культурне проникнення”, наголошуючи – не маючи відповідних доказів – що автори малюнків таємно працювали на “іноземні служби”, зокрема на США, щоб “розбещувати душі невинних китайських школярів”.

На тлі скандалу китайське державне видавництво People’s Education Press заявило, що відкликає всі підручники та випустить нові, зі зміненими ілюстраціями, щоб не викликати гнів громадян.

Водночас і в МО КНР також заявили, що видавництво повинне “виправити та реформувати” свої книги та переконатись, що нові підручники будуть доступними для школярів вже з осені.

У міністерстві освіти також наказали провести перевірку підручників у всій країні та переконатись, що навчальні матеріали відповідають “правильним політичним напрямкам та цінностям, популяризують китайську культуру та відповідають естетичним вподобанням громадян”.

Ву Йонга, художня студія якого є автором ілюстрацій, звинуватили у шпигунстві на користь США. Більш того, Академію мистецтв та дизайну престижного китайського університету, де навчався Ву Йонг, також розкритикували в інтернеті.

Зокрема її назвали “розсадником для розведення зрадників”, а інші навіть побачили у логотипі академії (людина, яка стоїть на колінах і тримає виделку), поклоніння перед Заходом.

Водночас деякі жителі Китаю зауважують, що питання перевірки підручників занадто політизоване. Такої думки дотримується Пол Хуанг – батько 5-річної дитини.

За його словами, він радий, що з підручників приберуть погані ілюстрації, однак стурбований тим, що це питання політизоване.

“Як батька мене більше турбує відверто сувора цензура контенту, а не проникнення іноземних сил”, – сказав він.

Він додав, що така цензура робить китайські підручники дедалі консервативнішими та нудними, що не сприяє розвитку дітей.