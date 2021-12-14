Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Зараження виявили в особи, яка повернулася з-за закордону і в якої не було симптомів відразу після прибуття 9 грудня.
Інфікований пацієнт перебуває на карантині та лікується у спеціалізованій лікарні.
Новий штам виявили у той час, коли східна провінція Чжецзян останніми тижнями бореться зі зростанням нових випадків зараження варіантом Delta.
- Нагадаємо, у Великій Британії зареєстровано перший випадок смерті людини, яка заразилася штамом коронавіруса Omicron.
- Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявляли, що штам коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta. Він знижує ефективність вакцини, викликаючи при цьому менш серйозні симптоми.
- В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом COVID-19 – Omicron. Натомість домінуючим варіантом є Delta.
- Вченим з Університету Гонконгу вперше вдалося сфотографувати штам коронавірусу Omicron.