Влада Китаю повідомила про перший випадок зараження варіантом Omicron у північному місті Тяньцзінь.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зараження виявили в особи, яка повернулася з-за закордону і в якої не було симптомів відразу після прибуття 9 грудня.

Інфікований пацієнт перебуває на карантині та лікується у спеціалізованій лікарні.

Новий штам виявили у той час, коли східна провінція Чжецзян останніми тижнями бореться зі зростанням нових випадків зараження варіантом Delta.