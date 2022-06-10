Про це повідомляє пресслужба офіційного інтернет-представництва Президента України.
Конференцію присвятили становищу жінок, які опинилися в епіцентрі воєн, правосуддю, а також жіночому лідерству у надскладних життєвих обставинах. Під час свого виступу Зеленська показала фото та розповіла історії українок, які пов’язані з російсько-українською війною.
Вона наголосила на ролі українок у спротиві російському вторгненню, зазначивши, що їх не можна називати “пасивними жертвами”, адже кожна з них має свою історію спротиву.
Більшість українських медиків – це жінки. Водночас 50% підприємців – жінки. Зараз вони працюють, аби підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тисяч жінок. Зокрема, вже понад тисячу з них стали командирами.
“Як-от вчителька історії Любов Плаксюк – перша українка, яка очолила артилерійський підрозділ і зараз воює на Донбасі. Є таке популярне питання: яка ваша суперсила?» Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя”, — сказала перша леді.
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- Вночі 5 травня на своїй сторінці у Facebook захисник Маріуполя під іменем Nik Mark опублікував відео, яка у підземеллях “Азовсталі” – третього металургійного підприємства України, бійці гуртом виконують повстанські пісні “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера”. Зокрема заспівує композиції захисниця Катерина – 21-річна дівчина.
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