Перша леді України Олена Зеленська виступила на онлайн-конференції "Жінки у конфліктах", який був організований Європейським Союзом спільно з "ООН – Жінки". За словами першої леді, всього в українській армії — 37 тисяч жінок, які щодня захищають свою державу.

Про це повідомляє пресслужба офіційного інтернет-представництва Президента України.

Конференцію присвятили становищу жінок, які опинилися в епіцентрі воєн, правосуддю, а також жіночому лідерству у надскладних життєвих обставинах. Під час свого виступу Зеленська показала фото та розповіла історії українок, які пов’язані з російсько-українською війною.

Вона наголосила на ролі українок у спротиві російському вторгненню, зазначивши, що їх не можна називати “пасивними жертвами”, адже кожна з них має свою історію спротиву.

Більшість українських медиків – це жінки. Водночас 50% підприємців – жінки. Зараз вони працюють, аби підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тисяч жінок. Зокрема, вже понад тисячу з них стали командирами.

“Як-от вчителька історії Любов Плаксюк – перша українка, яка очолила артилерійський підрозділ і зараз воює на Донбасі. Є таке популярне питання: яка ваша суперсила?» Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя”, — сказала перша леді.