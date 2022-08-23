У Любліні 24 серпня, з нагоди 31-ї річниці проголошення незалежності України, одночасно піднімуть прапори України та Польщі.

Про це інформує “Польське радіо”.

Міський голова Любліна Кшиштоф Жук зазначив, що акт проголошення незалежності України понад 30 років тому став фундаментом для розбудови незалежної держави, відкритої до добросусідських відносин з Польщею.

“Протягом останніх кількох десятиліть ми зміцнюємо партнерську співпрацю на багатьох інституційних рівнях, а також нарощуємо дружні відносини”, — заявив мер Любліна.

Окрім того, він зазначив, що на тлі чергової хвилі агресії з боку РФ Люблін солідарний з українцями, які борються за свободу та демократію.

“У ці важкі дні ми надаємо гуманітарну допомогу нашим містам-партнерам і тисячам переселенців, які знайшли безпечний притулок у Любліні”, — зазначив Кшиштоф Жук.

Також він додав, що святкування Дня Незалежності України в Любліні заплановано на 24 серпня. Розпочнуться урочистості з покладання вінків до пам’ятника воїнам УНР на православному кладовищі. На Люблінській ратуші буде піднято прапори Польщі та України. У заході візьме участь в.о. Генерального консула України в Любліні Артем Валах.

За словами міського голови Любліна, у програмі святкувань також буде Божественна Літургія українською мовою, яка розпочнеться о 18:00 у церкві св. Йосафата. А о 19:00 на Литовській площі прозвучить гімн України та утвориться ланцюг солідарності.

Зокрема, увечері відбудеться показ короткометражних фільмів українського мультимедійного проєкту “Ukrainer”, які презентують такі українські міста як Маріуполь, Сєвєродонецьк та Херсон до окупації.