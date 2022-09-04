Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, немає доцільності відновлювати ті величезні підприємства, які будувались. Вони енергетично дуже затратні.
Очільник ОВА розповів про Лисичанський нафтопереробний завод (НПЗ). Підприємство працювало на російській сировині, яка йшла по трубі з РФ.
“Ну, якщо частина Росії після нашої перемоги приєднається до України, Українську народну республіку якусь там зробить на території Росії, то, можливо, ми відновимо НПЗ”, — пожартував Сергій Гайдай.
Проте є перспектива відкриття нових підприємств для іноземних партнерів. Гайдай додав, що попри “всю пропаганду навіть ще з часів Януковича і раніше, вони були дотаційні”.
“І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали. Вони чоловіків покидали на фронт. Багато з них вже загинуло, багато скалічено. Ми не відновимо цю галузь в тому вигляді, в якому вона була. Але треба працювати в цьому напрямку”, — додав він.
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