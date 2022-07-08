Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала та припинила ретрансляцію російських телеканалів у готелі "Вілла Алеся" у селищі міського типу Східниці Львівської області.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Від відвідувача готелю “Вілла Алеся” надійшла скарга про трансляцію у цьому громадському закладі телеканалів “НТВ МИР”, “ТНТ”, “Россия 24” і “РТР Планета”. Проте варто зазначити, що щодо цих телеканалів встановлено обмеження для розповсюдження на території України.

“5 липня 2022 року співробітник секретаріату представника Національної ради України у Львівській області спільно з фахівцями Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції Національної поліції України відвідали готель і перевірили програми в готельному номері”, – зазначається у відомстві.

За результатами проведеної перевірки, серед телеканалів, які мали змогу переглядати відвідувачі готелю, були російські “НТВ МИР” і “ТНТ”. А також ще низка інших програм, які не внесені до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.

Керівництву закладу повідомили про те, що трансляцію російських пропагандистських телеканалів заборонено. Адже це не лише ображає українців, але й порушує вимоги чинного українського законодавства.

Трансляцію цих телеканалів було негайно вимкнено.