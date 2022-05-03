Про це передає мер Андрій Садовий у Telegram.
“У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях”, – повідомив він.
Наразі повідомляють про щонайменше чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.
“За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів”, – зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
- Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, російські армійці обстріляли селище у Запорізькій області.
- Літаки російських окупантів розбомбили елеватор у Рубіжному. В елеваторі знаходилось 30 тисяч тонн зерна.
- Також російські окупаційні війська завдали два удари з реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл Харкова.