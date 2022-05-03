3 травня ввечері у Львові пролунали вибухи. Містян закликають залишатись в укриттях, йдеться про можливий ракетний обстріл з боку РФ.

Про це передає мер Андрій Садовий у Telegram.

“У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях”, – повідомив він.

Наразі повідомляють про щонайменше чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.