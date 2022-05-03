Про це передає мер Андрій Садовий у Telegram.

“У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях”, – повідомив він.

Наразі повідомляють про щонайменше чотири вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу.

“За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів”, – зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.