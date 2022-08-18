Сьогодні, 18 серпня, у Львові президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

Про це президент України розповів у Telegram.

Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі вдалося домовитися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Окрім того, лідери обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців й звільнення з полону українських військовослужбовців і медиків.

“Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ”, – зазначив Зеленський.

На офіційному сайті президента України повідомили, що під час зустрічі особливу увагу було приділено питанню незаконної та примусової депортації громадян України до РФ та захисту українців, яких незаконно утримують у Росії.

“Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців”, – сказав Володимир Зеленський.

Натомість Антоніу Гутерреш повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де Росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених.

Володимир Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих в контексті виведення українських захисників з “Азовсталі”, а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх українських військовополонених.