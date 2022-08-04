ООН створює місію, яка буде займатися встановленням фактів для розслідування вбивства десятків військовополонених у в’язниці в Оленівці. Місія була створена у відповідь на запити Росії та України.

Про це повідомила британська газета The Guardian.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що не має повноважень проводити кримінальні розслідування. Тому створюють місію та готують технічне завдання для затвердження урядами України та Росії.

“Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, розпочати місію з пошуку фактів. Я не маю повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів”, – зазначив він.

Генеральний секретар заявляв, що сприйняв запити Росії та України щодо розслідування ООН “дуже серйозно”. Він додав, що ООН шукає “компетентних, незалежних людей” для участі в місії. Зокрема Антоніу Гутерріш висловив сподівання, що країні нададуть інформацію необхідну для встановлення правди.

Зазначимо, що 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українських захисників. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.