Про це повідомила британська газета The Guardian.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що не має повноважень проводити кримінальні розслідування. Тому створюють місію та готують технічне завдання для затвердження урядами України та Росії.
“Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, розпочати місію з пошуку фактів. Я не маю повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів”, – зазначив він.
Генеральний секретар заявляв, що сприйняв запити Росії та України щодо розслідування ООН “дуже серйозно”. Він додав, що ООН шукає “компетентних, незалежних людей” для участі в місії. Зокрема Антоніу Гутерріш висловив сподівання, що країні нададуть інформацію необхідну для встановлення правди.
Зазначимо, що 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українських захисників. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.
- Нагадаємо, встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н.п. Оленівка Донецької області, в якій перебували українські військовополонені, зокрема зі складу полку “Азов”.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.
- Наприкінці липня російські окупанти відмовили міжнародному гуманітарному руху “Червоний Хрест” у доступі до колонії в Оленівці (Донецька область), де нещодавно були убиті понад 50 українських військових.
- Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули та зазнали поранень українські військовополонені, зокрема захисники із полку “Азов”.