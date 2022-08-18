Про це повідомляє російське пропагандиське видання “РИА Новости”.

Зазначається, що у міністерстві оборони Росії заявили, що у разі продовженні негативного розвитку ситуації нібито з “українськими обстрілами” може бути розглянуто питання про “виведення в холодний резерв 5-го та 6-го енергоблоків”, що призведе до зупинки Запорізької АЕС.

Російська пропаганда поширює твердження, що кінцева мета так званої “української провокації на Запорізькій АЕС” – це створення зони відчуження до 30 км, запровадження міжнародних сил та іноземних спостерігачів на станцію та “звинувачення російських військових у ядерному тероризмі”.

“При відмові резервних дизель-генераторів та мобільних помп у разі позаштатної ситуації відбудеться перегрів активної зони та руйнування реакторних установок на найбільшій у Європі АЕС з викидом радіоактивних речовин в атмосферу та рознесенням їх на сотні кілометрів. Така надзвичайна ситуація викличе масову міграцію населення і матиме більш катастрофічні наслідки, ніж газова енергетична криза, що насувається в Європі, що підтверджується прогнозом низки європейських профільних організацій”, – зазначили в російському оборонному відомстві.

ДОВІДКА: Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня, після чого на станції продовжив працювати український персонал. З кінця липня ЗАЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, зазнає регулярних обстрілів, у ЗМІ також з’являлася інформація про її мінування військами РФ. МАГАТЕ також попередило про ризик ядерної катастрофи. Кілька днів тому голова міжнародної агенції Рафаель Гроссі на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН закликав надати негайного доступу його експертів на електростанцію.

Голова української держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін заявив DW, що українська сторона не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти атомної галузі РФ через ситуацію із Запорізькою АЕС, зазначивши, що це питання суто безпеки, адже хто створює ядерні загрози іншим народам, той сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології.

Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.

Після цього, Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.

Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.