Сьогодні, у День захисту дітей, на площі Ринок у Львові виставили порожні шкільні автобуси. Таким чином місто вшанувало пам'ять 243 дітей, що загинули від дій російських окупантів.

Про це повідомив міський голова міста Львів Андрій Садовий.

“Екскурсія, яка ніколи не відбудеться. Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова”, – зазначив Андрій Садовий.

Також він наголосив на тому, що російські окупанти продовжують вбивати дітей, жінок та мирних мешканців.

“Вони мають відповісти за кожне забране життя”, – зазначив міський голова міста Львів.

Сьогодні весь світ має об’єднатись для того, щоб зупинити ці страшні злочини.