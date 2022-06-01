Про це повідомив міський голова міста Львів Андрій Садовий.
“Екскурсія, яка ніколи не відбудеться. Сьогодні шкільні автобуси на площі Ринок порожні. 243 дитини більше ніколи не приїдуть до Львова”, – зазначив Андрій Садовий.
Також він наголосив на тому, що російські окупанти продовжують вбивати дітей, жінок та мирних мешканців.
“Вони мають відповісти за кожне забране життя”, – зазначив міський голова міста Львів.
Сьогодні весь світ має об’єднатись для того, щоб зупинити ці страшні злочини.
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- У День захисту дітей київські дитячі санаторії, які не зазнали пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відновлюють роботу.
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