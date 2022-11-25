У міністерстві закордонних справ Литви заявили, що не знайшли правових підстав для внесення популярної у РФ української виконавиці Світлани Лободи до списку персон нон ґрата.

Про це повідомляє литовське національне радіо та телебачення LRT.

Як повідомив журналістам у п’ятницю заступник міністра Мантас Адоменас, процедура можливого включення співачки до списку була розпочата в середу, коли в литовському суспільстві “виникли запитання щодо майбутніх концертів скандальної співачки”.

“МЗС звернулося до партнерів в Україні з проханням дати оцінку публічним заявам співачки та її ставленню перед лицем російської агресії”, — сказав заступник міністра.

Втім, за його словами, після вивчення юридичних фактів з’ясувалося, що немає жодних об’єктивних підстав або об’єктивних даних, які б доводили, що згідно з чинним у Литві законодавством Лобода може бути включена до списку.

“Оскільки ми правова держава, то питання ще розглядається, збираються матеріали, після отримання нової інформації може бути ухвалене інше рішення, але наразі підстав для цього немає”, — додав він.

За словами Адоменаса, на рішення також вплинуло те, що в березні цього року виконавцю виключили зі списку “небажаних осіб в Україні”.

Після окупації Росією Криму співачка вела активну концертну діяльність у РФ, а у 2015 році також співала на концерті 9 травня.

Згодом після початку масштабного російського вторгнення 24 лютого співачка вирішила змінити свої погляди, висловлювала підтримку Україні.

“Це точно не та особистість, яку можна оцінити однозначно – вісім років між анексією Криму і початком війни насправді викликає обґрунтовані сумніви у багатьох інституцій”, – сказав Адоменас.

ДОВІДКА. Нещодавно стало відомо, що Лобода планувала провести гастролі в кількох містах Литви. Попри багато років, проведених в Росії, співачка є громадянкою України. Зараз вона проживає в Латвії, тому на відміну від російських артистів, на неї не поширюються автоматичні заборони на в’їзд до країни.

Міністр культури Литви Симонас Кайріс наголосив, що позиція Лободи щодо вторгнення Росії до України не є зрозумілою.