У Литві на кордоні посилили перевірки осіб, які в'їжджають з території Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Джерело: Delfi.

Відтак, прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.

Відповідне розпорядження видала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. За її словами, якщо рівень загрози в Литві зміниться, кордон може бути закрито.

З 1 січня 2023 року в Литву не впустили 1200 громадян Білорусі та 1300 громадян Росії.

Під час перевірок на кордоні прикордонники мають переконатися, що ті, хто в’їжджає з Росії, відповідають затвердженим урядом критеріям і не становлять загрози нацбезпеці Литви, громадському порядку, політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю та міжнародним відносинам, як це передбачено в кодексі кордонів Шенгену.

Нагадаємо, що 19 вересня 2022 року посилено порядок пропуску громадян Росії через наземні кордони з Литвою. З огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну та викликані цим загрози нацбезпеці, Литва разом із Латвією, Естонією та Польщею вирішила посилити контроль громадян Росії.