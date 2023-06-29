Джерело: Delfi.
Відтак, прикордонники ретельно перевірятимуть документи та візи тих, хто прямує через територію країни транзитом.
Відповідне розпорядження видала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. За її словами, якщо рівень загрози в Литві зміниться, кордон може бути закрито.
З 1 січня 2023 року в Литву не впустили 1200 громадян Білорусі та 1300 громадян Росії.
Під час перевірок на кордоні прикордонники мають переконатися, що ті, хто в’їжджає з Росії, відповідають затвердженим урядом критеріям і не становлять загрози нацбезпеці Литви, громадському порядку, політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров’ю та міжнародним відносинам, як це передбачено в кодексі кордонів Шенгену.
Нагадаємо, що 19 вересня 2022 року посилено порядок пропуску громадян Росії через наземні кордони з Литвою. З огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну та викликані цим загрози нацбезпеці, Литва разом із Латвією, Естонією та Польщею вирішила посилити контроль громадян Росії.
- Міноборони Литви оголосили про додаткову військову допомогу Україні — ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпаси.
- 28 червня до української столиці з неанонсованим візитом прибув президент Литви Ґітанас Науседа.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Володимир Путін “голий”, і короткочасний заколот під керівництвом глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина показує серйозні загрози його режиму.