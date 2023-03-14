Про це повідомила агенція BNS.
У відповідній резолюції, ухваленій 14 березня, зазначається, що приватна військова компанія “Вагнер” є терористичною організацією, а її члени та найманці – небезпечними для Литви та суспільства.
Також литовці засудили використання організацій найманців, створених, як “Вагнер”, за підтримки російської влади, для скоєння воєнних злочинів на території України.
За це у Сеймі проголосували одностайно 117 його членів.
У документі констатовано: “З початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році, 24 лютого, військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії “Вагнер”, яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, що прирівнюється до тероризму”.
Наголошується, що ПВК “Вагнер”, заснована наближеним до президента РФ Євгенієм Пригожиним, є “тіньовим інструментом” влади Росії.
Один з ініціаторів резолюції, Лауринс Кащюнас сказав, що представлена литовськими розвідувальними службами публічна оцінка загроз стверджує, що такі приватні військові та охоронні компанії можуть проводити операції проти Литви.
- Прокремлівський політолог, член дискусійного клубу “Валдай” Олексій Мухін звинуватив очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина у переслідуванні політичних цілей у РФ. На думку Мухіна, амбіції Пригожина ставлять під загрозу вагнерівців у Бахмуті.
- Останніми тижнями власник приватної військової компанії Вагнер” Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербувальних заходів в російських в’язницях через суперечки з керівництвом міністерства оборони РФ.
- Євген Пригожин намагався встановити афілійованих з ПВК “Вагнер” військових посадових осіб частково для забезпечення більшого доступу до складів боєприпасів і бюджету міністерства оборони Росії.