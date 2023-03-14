Про це повідомила агенція BNS.

У відповідній резолюції, ухваленій 14 березня, зазначається, що приватна військова компанія “Вагнер” є терористичною організацією, а її члени та найманці – небезпечними для Литви та суспільства.

Також литовці засудили використання організацій найманців, створених, як “Вагнер”, за підтримки російської влади, для скоєння воєнних злочинів на території України.

За це у Сеймі проголосували одностайно 117 його членів.

У документі констатовано: “З початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році, 24 лютого, військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії “Вагнер”, яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, що прирівнюється до тероризму”.

Наголошується, що ПВК “Вагнер”, заснована наближеним до президента РФ Євгенієм Пригожиним, є “тіньовим інструментом” влади Росії.

Один з ініціаторів резолюції, Лауринс Кащюнас сказав, що представлена литовськими розвідувальними службами публічна оцінка загроз стверджує, що такі приватні військові та охоронні компанії можуть проводити операції проти Литви.