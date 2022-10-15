Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав союзників оплатити рахунки України за інтернет від Starlink або знайти іншого постачальника.

Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у Twitter.

За його словами, підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоби залишити його в руках однієї приватної особи.

“Знайдімо спосіб сформувати коаліцію союзників України для оплати Starlink або знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок”, — сказав Ландсбергіс.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 15, 2022

Нагадаємо, що компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” заявила, що більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX просить, аби послуги Starlink в Україні оплатив Пентагон.