Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у Twitter.

За його словами, підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоби залишити його в руках однієї приватної особи.

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute.

— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 15, 2022