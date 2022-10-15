Про це написав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у Twitter.

За його словами, підключення до інтернету в Україні надто важливе, щоби залишити його в руках однієї приватної особи.

“Знайдімо спосіб сформувати коаліцію союзників України для оплати Starlink або знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок”, — сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що компанія американського винахідника Ілона Маска “SpaceX” заявила, що більше не може оплачувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. У зв’язку з цим SpaceX просить, аби послуги Starlink в Україні оплатив Пентагон.