В передмісті Маямі, під завалами 12-поверхового будинку Champlain Towers South, знайшли тіла Антоніо Лозано (83 роки) та Гледіс Лозано (79 років). Вони збиралися відсвяткувати 59-ту річницю шлюбу в липні.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Про смерть дідуся та бабусі повідомив їх онук. За його словами, рятувальники знайшли їх тіла одними з перших. Пенсіонерів завалило, коли вони спали в ліжку.

До Флориди вони завжди приїжджали влітку, оскільки в липні святкували річницю весілля.

“Вони не могли прожити й хвилини один без одного. До сьогоднішнього дня я ніколи не бачив, аби вони посварилися чи ходили кудись окремо”, – розповів їх онук Браян.

Їх син, Серхіо, розповів, що батько з матір’ю завжди казали, що хотіли б померти в один день. Він живе поряд, в сусідній будівлі, і за кілька годин до обвалу вечеряв разом з батьками. Коли він почув гуркіт, то побіг на балкон, аби занести меблі у квартиру, бо думав, що починається буря. Однак, з балкона побачив, як падає будинок.

1 липня пошуково-рятувальні роботи було зупинено на 14 годин, бо інженери боялися, аби не обвалилася друга частина будівлі.

2 липня зі списку зниклих безвісти викреслили кількох осіб. Рятувальники з’ясували, що вони живі та в безпеці. Активні пошуки продовжать до вечора неділі, 4 липня. Після цього можлива перерва через ураган “Ельза”, який наближається до узбережжя.

Офіційно, в результаті обвалу будинку, померли 20 осіб, а понад 100 залишаються зниклими безвісти.