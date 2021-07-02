Про це повідомляє американське видання The Hill.
Про смерть дідуся та бабусі повідомив їх онук. За його словами, рятувальники знайшли їх тіла одними з перших. Пенсіонерів завалило, коли вони спали в ліжку.
До Флориди вони завжди приїжджали влітку, оскільки в липні святкували річницю весілля.
“Вони не могли прожити й хвилини один без одного. До сьогоднішнього дня я ніколи не бачив, аби вони посварилися чи ходили кудись окремо”, – розповів їх онук Браян.
Їх син, Серхіо, розповів, що батько з матір’ю завжди казали, що хотіли б померти в один день. Він живе поряд, в сусідній будівлі, і за кілька годин до обвалу вечеряв разом з батьками. Коли він почув гуркіт, то побіг на балкон, аби занести меблі у квартиру, бо думав, що починається буря. Однак, з балкона побачив, як падає будинок.
1 липня пошуково-рятувальні роботи було зупинено на 14 годин, бо інженери боялися, аби не обвалилася друга частина будівлі.
2 липня зі списку зниклих безвісти викреслили кількох осіб. Рятувальники з’ясували, що вони живі та в безпеці. Активні пошуки продовжать до вечора неділі, 4 липня. Після цього можлива перерва через ураган “Ельза”, який наближається до узбережжя.
Офіційно, в результаті обвалу будинку, померли 20 осіб, а понад 100 залишаються зниклими безвісти.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- Офіційно – 20 загиблих.