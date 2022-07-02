Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Опір місцевих жителів Маріуполя проти окупаційної влади, хоч і повільно, але зростає. Саме через це загарбники знову почали влаштовувати перевірки та “фільтрації”.
Відтак при в’їзді з Запорізької області у Маріуполь, людей відправляють на додатковий допит від ФСБ. Це стосується й тих, хто вже проходив перевірку.
Також у Маріупольському районі тривають масові обшуки, а вже на наступному тижні окупанти перейдуть до самого міста.
“Необхідно змиритися з тим, що Маріуполь – українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію”, – зазначив Петро Андрющенко.
Нагадаємо, що раніше у Маріуполі місцеві мешканці завадили окупантам підірвати дев’ятиповерхові будинки. Жителям не повідомили про знесення за добу, тому вони не мали можливості винести особисті речі.
Загарбники планували підірвати будинки №1, №3, №5 та №7 по вулиці Соняшна у Маріуполі. Приїзд співробітників МЧС Росії зустріли акцією протесту, “що само по собі було сюрпризом для росіян”.
- У тимчасово окупованому та зруйнованому російськими армійцями Маріуполі продовжують знаходити тіла вбитих мирних мешканців. Ще понад сотню тіл знайдено під завалами однієї з будівель у місті.
- У Маріуполі в порту триває запуск портових кранів для того, аби вже у перші дні липня приймати та відправляти награбовані зерно та металопрокат.
- Окупаційні війська РФ знищили колекцію книг бібліотеки храму ПЦУ Петра Могили в Маріуполі. Серед них були унікальні примірники україномовних видань.