У тимчасово окупованому Маріуполі люди все частіше чинять спротив проти російських загарбників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Опір місцевих жителів Маріуполя проти окупаційної влади, хоч і повільно, але зростає. Саме через це загарбники знову почали влаштовувати перевірки та “фільтрації”.

Відтак при в’їзді з Запорізької області у Маріуполь, людей відправляють на додатковий допит від ФСБ. Це стосується й тих, хто вже проходив перевірку.

Також у Маріупольському районі тривають масові обшуки, а вже на наступному тижні окупанти перейдуть до самого міста.

“Необхідно змиритися з тим, що Маріуполь – українське місто, де першим сходить сонце над Азовом, не прийняло окупацію”, – зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що раніше у Маріуполі місцеві мешканці завадили окупантам підірвати дев’ятиповерхові будинки. Жителям не повідомили про знесення за добу, тому вони не мали можливості винести особисті речі.

Загарбники планували підірвати будинки №1, №3, №5 та №7 по вулиці Соняшна у Маріуполі. Приїзд співробітників МЧС Росії зустріли акцією протесту, “що само по собі було сюрпризом для росіян”.