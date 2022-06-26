Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання. Вони мають в першу декаду липня забезпечити відновлення порту.
“Загальна логістика з Маріуполя — металобрухт, зерно та вугілля. У Маріуполь паливо, військову техніку та БК в першу чергу”, — написав радник мера.
Ворог заселив всю першу лінію приватних будинків в районі пляжу Песчаний виключно військовими. Вони примикають до порту, тому метою є забезпечення режиму охорони противника.
Крім того, окупанти не планують відновлювати у місті будівлі.
“Дома біля ринку для робітників військово-транспортної бази, гуртожиток в районі АС-2 для безхатьків. Загалом на 5 тисяч місць. По всіх інших відповідь, що до зими “дорога в Росію відкрита”, – додає він.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ знищили колекцію книг бібліотеки храму ПЦУ Петра Могили в Маріуполі. Серед них були унікальні примірники україномовних видань.
- За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у місті опалення взимку не буде, бо окупанти не готуються до цього.
- У Маріуполі російські загарбники розклеїли оголошення про те, що шукають чоловіків для роботи в охоронній фірмі.
- Також у Маріуполі російські загарбники змінили схему контролю за пересуванням містом через недостатню кількість військових та техніки.