Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання. Вони мають в першу декаду липня забезпечити відновлення порту.

“Загальна логістика з Маріуполя — металобрухт, зерно та вугілля. У Маріуполь паливо, військову техніку та БК в першу чергу”, — написав радник мера.

Ворог заселив всю першу лінію приватних будинків в районі пляжу Песчаний виключно військовими. Вони примикають до порту, тому метою є забезпечення режиму охорони противника.

Крім того, окупанти не планують відновлювати у місті будівлі.