Маріупольська міська рада заявила, що отримала свідчення стосовно активної співпраці 5-х депутатів з партії "ОПЗЖ" з російськими солдатами задля нищення та окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

Як пояснили у міській раді, Костянтин Іващенко, Євген Хармишев, Дмитро Хаджинов, Наталя Сотнікова й Олена Карпенко надавали російським військам інформацію та корегували обстріли цивільної та критичної інфраструктури.

З перших днів війни, як зауважили в мерії, були обстрілювалися комунальні підприємства, кклади з продовольством та медикаментами, вежі мобільних операторів та лінії електропередачі і водонасосні станції. Також було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення