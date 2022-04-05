Про це повідомляє пресслужба мерії.

Як пояснили у міській раді, Костянтин Іващенко, Євген Хармишев, Дмитро Хаджинов, Наталя Сотнікова й Олена Карпенко надавали російським військам інформацію та корегували обстріли цивільної та критичної інфраструктури.

З перших днів війни, як зауважили в мерії, були обстрілювалися комунальні підприємства, кклади з продовольством та медикаментами, вежі мобільних операторів та лінії електропередачі і водонасосні станції. Також було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення

“Виявилося, що саме зрадники-депутати з “ОПЗЖ” допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ”, – наголосили у Маріупольській міській раді.