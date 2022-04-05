Про це повідомляє пресслужба мерії.
Як пояснили у міській раді, Костянтин Іващенко, Євген Хармишев, Дмитро Хаджинов, Наталя Сотнікова й Олена Карпенко надавали російським військам інформацію та корегували обстріли цивільної та критичної інфраструктури.
З перших днів війни, як зауважили в мерії, були обстрілювалися комунальні підприємства, кклади з продовольством та медикаментами, вежі мобільних операторів та лінії електропередачі і водонасосні станції. Також було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення
“Виявилося, що саме зрадники-депутати з “ОПЗЖ” допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу. Зараз посібники геноциду в Маріуполі активно сприяють створенню окупаційної адміністрації. Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ”, – наголосили у Маріупольській міській раді.
- Нагадаємо, мер оточеного російськими окупантами Маріуполя Вадим Бойченко заявив про складну ситуацію у місті. За його словами, наразі військова сила противника значно переважає кількість українських захисників. Зокрема, на одного українського військового випадає 10-15 російських.
- Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти під дулами автоматів провели у місті “вибори мера”.
- Також за словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, для відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться не менше 10 млрд доларів.