Служба безпеки України ідентифікувала понад 4 тисячі представників ворожих угруповань, зрадників та колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє пресслужба держоргану.

Спецслужба визначила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії: “Серед них – російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих “МВД” та очільники так званих “територіальних виборчих комісій”, — йдеться в повідомленні.

Водночас працівники СБУ встановили, що Росгвардія та воєнна поліція ЗС РФ “охоронятимуть” псевдоголосування, їм допомагатимуть колаборанти з так званих “адміністрацій” і приватних охоронних структур.

ДОВІДКА. 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ.

За даними військових, росіяни активізували роботу з підготовки та проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях.