Про це повідомляє пресслужба держоргану.
Спецслужба визначила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії: “Серед них – російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих “МВД” та очільники так званих “територіальних виборчих комісій”, — йдеться в повідомленні.
Водночас працівники СБУ встановили, що Росгвардія та воєнна поліція ЗС РФ “охоронятимуть” псевдоголосування, їм допомагатимуть колаборанти з так званих “адміністрацій” і приватних охоронних структур.
ДОВІДКА. 23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-денні “референдуми” щодо приєднання регіонів до РФ.
За даними військових, росіяни активізували роботу з підготовки та проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях.
- У ЗМІ вважають, що “референдуми” потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як “напад на Росію”.
- Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що в РФ вже ухвалили рішення про проведення так званих “референдумів” на окупованих територіях України.
- Переселенці з тимчасово окупованої Снігурівки в Миколаївській області звернулися до мешканців своєї громади із закликом ігнорувати “референдум” про приєднання захоплених українських територій до РФ.