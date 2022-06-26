Окупаційні війська РФ знищили колекцію книг бібліотеки храму ПЦУ Петра Могили в Маріуполі. Серед них були унікальні примірники україномовних видань.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти вирішили знищити бібліотеку за наводкою. Цьому сприяли попи Московського патріархату (РПЦ). Росіяни вилучили та спалили всю велику бібліотеку, яку збирали волонтери та благодійники, на подвір’ї Храму.

У ній містилися декілька унікальних примірників україномовних видань. Проте тепер вони втрачені назавжди через російську агресію.

Зазначимо, що храм Петра Могили побудували за підтримки містян. Його було внесено в Книгу рекордів України через найбільший петриківський розпис.

“Зараз окупанти розв’язують питання про знесення чи переформатування (храму, – ред.) відповідно до канонів РПЦ”, – додав Андрющенко.