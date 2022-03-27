У Маріуполі росіяни насильно вивезли у невідомому напрямку лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, а також мешканців міста, які ховалися у підвалах закладу від обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.

Наразі стало відомо, що росіяни депортували на територію РФ весь персонал, а також поранених, що знаходились на території міської лікарні №1 в Кальміуському районі Маріуполя. Про це 0629 повідомили джерела в Маріуполі.

Відомо, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей. Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, останнім часом лікарня постійно находилась під обстрілами. Були пошкоджені майже всі лікувальні корпуси. Лікарня припинила оказивати послуги з гемодіалізу через брак води та електроенергії.