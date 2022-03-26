Колишній заступник голови Національної поліції України, генерал В'ячеслав Аброськін опублікував у Facebook звернення до російських військовослужбовців, запропонувавши добровільно здатися в полон, якщо йому дозволять вивезти з Маріуполя дітей.

Про це він повідомив у інтерв’ю DW.

Колишній заступник голови Національної поліції України, генерал В’ячеслав Аброськін опублікував у Facebook звернення до російських військовослужбовців, запропонувавши добровільно здатися в полон, якщо йому дозволять вивезти з Маріуполя дітей.

У Facebook він написав, що йому потрібно три дні, щоб зібрати всіх дітей у місті, а під час зворотного проїзду з ними на останньому блокпості він віддасть себе в руки російським військам.

Аброськін розповів про свої мотиви та про те, чому, на його думку, російську армію може зацікавити його пропозиція.

З 2014 до 2018 року він був начальником поліції Донецької області та фактично створював цю поліцію. І коли 2014 року його призначили її начальником, рівень довіри населення до поліції був вкрай низьким, але з рядом рівень довірі підвищився.

“Люди мені довіряють, особливо у Маріуполі, бо там знаходилося управління поліції. Я особисто знаю дуже багато людей, і мерів довколишніх міст, і простих мешканців”, — заявив В’ячеслав.

За його словами, він не має жодних інших можливостей, крім як віддати самого себе, аби вивезти звідти дітей.

“Коли російські війська оточили Маріуполь і почали вбивати наших громадян, розстрілювати їх із літаків буквально щодня, я став отримувати з міста сотні повідомлень. Номер мого телефону багато хто знає, свого часу його публікували на місцевому телебаченні, і тому люди мені дзвонять, пишуть повідомлення, надсилають фотографії — і просять їх врятувати”, — сказав В’ячеслав.

Аброськін зазначив, що може бути потрібним російським військовим, адже саме він створював підрозділи, які затримували на Донбасі російських пособників у 2014-2016 роках та збудував структуру, яка дозволила затримувати їх сотнями.