Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, кожне одночасне повернення до Маріуполя та Маріупольського району так званих російських очільників та політиків Дмитра Сабліна та Петра Іванова — не просто так.
Цього разу “під удар” потрапили українські фермери, які не евакуювались. Тепер від них вимагають не просто зібрати та віддати у власність увесь врожай, а силоміць примушують підписати юридичні папери для безоплатного передання права власності на земельні ділянки та майно людям, яких називає Іванов.
Також після цього їм заборонено евакуюватись у будь-якому напрямку. Вони будуть зобов’язані працювати майже безплатно: “Так виглядає сучасне кріпацтво Росії”, — написав радник.
- Нагадаємо, що окупанти вирішили позбавити українців прав власності на нерухомість у Маріуполі. Таке рішення почне діяти відсьогодні.
- Також російські окупанти завершили так зване “слідство” щодо знищенного драмтеатру у Маріуполі. Вони заявили, що трупний запах виник не через сотні людей, які загинули там внаслідок російського авіанальоту, а начебто через схований там склад риби.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники поновили збір персональних даних мешканців міста для проведення псевдореферендуму.