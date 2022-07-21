У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вимагають від фермерів, погрожуючи зброєю, підписати папери про безоплатну передачу права власності на їхні земельні ділянки та майно.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, кожне одночасне повернення до Маріуполя та Маріупольського району так званих російських очільників та політиків Дмитра Сабліна та Петра Іванова — не просто так.

Цього разу “під удар” потрапили українські фермери, які не евакуювались. Тепер від них вимагають не просто зібрати та віддати у власність увесь врожай, а силоміць примушують підписати юридичні папери для безоплатного передання права власності на земельні ділянки та майно людям, яких називає Іванов.

Також після цього їм заборонено евакуюватись у будь-якому напрямку. Вони будуть зобов’язані працювати майже безплатно: “Так виглядає сучасне кріпацтво Росії”, — написав радник.