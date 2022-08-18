Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, окупанти заявили, що 1,7 тисячі маріупольців наразі працюють на розборах завалів заводу: “Проте замовчують, що на розборі завалів комбінату люди працюють навіть не за їжу, а за пусту обіцянку колись працювати на заводі”, — написав радник.
Росіяни не розповідають, що людей використовують замість російських саперів і вже щонайменш 10 маріупольців загинуло, підірвавшись на розтяжках: “Також сором’язливо відводять очі про факт використання ув’язнених Маріупольського СІЗО на найважчих ділянках робіт”, — заявив Андрющенко.
- На металургійному комбінаті імені Ілліча росіяни поновили практику розбирання завалів завдяки цивільним мешканцям, не розмінувавши територію.
- Маріуполь — місто-герой, у землі якого лише за 5 місяців війни поховали більш ніж 23 000 українців. Люди, що переживали разом з українськими захисниками російське вторгнення, застали найгероїчніші й водночас найтрагічніші моменти війни. Відсутність комунікацій, звʼязку, зелених коридорів, інтенсивні бомбардування, страти, братські могили, гуманітарна катастрофа, навмисна руйнація інфраструктури та житлових будинків — саме таким “рускім міром” забезпечили мирних маріупольців.
- Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до масових смертей цивільних українців. До сьогодні тіла маріупольців знаходять під уламками будівель, долі багатьох достеменно невідомі рідним. Повної картини звірств, що були й продовжує скоювати армія РФ у місті, описати неможливо.