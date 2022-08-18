У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни примушують місцевих мешканців самотужки знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, обіцяючи колись влаштувати на роботу на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, окупанти заявили, що 1,7 тисячі маріупольців наразі працюють на розборах завалів заводу: “Проте замовчують, що на розборі завалів комбінату люди працюють навіть не за їжу, а за пусту обіцянку колись працювати на заводі”, — написав радник.

Росіяни не розповідають, що людей використовують замість російських саперів і вже щонайменш 10 маріупольців загинуло, підірвавшись на розтяжках: “Також сором’язливо відводять очі про факт використання ув’язнених Маріупольського СІЗО на найважчих ділянках робіт”, — заявив Андрющенко.